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    РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Рубином»

    В поединке 15-го утра РФПЛ ЦСКА на своем поле добился ничьей с «Рубином». Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

    После этой игры армейцы набрали 26 очков и продолжают располагаться на третьем месте в таблице. При этом ни «Терек», идущий следом (25 очков), ни лидеры «Спартак» (34) и «Зенит» (31) свои матчи еще не провели. Отметим, что красно-белым и грозненцам сегодня предстоит очный поединок. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Тошич (Дзагоев, 69), Чалов (Траоре, 70).

    Рубин: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Оздоев, 87), Саму (Бауэр, 90), Рочина (Девич, 69), Жемалетдинов, Жонатас.

    Предупреждения: Вернблум, 73 – Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 15:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      voyagerb 26 ноября 2016, 17:18

      C такой игрой не наверстает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 26 ноября 2016, 17:15

      Как ни прискорбно,но ЦСКА в этом сезоне даже 3 место не светит!! Уж очень не внятная игра!!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 26 ноября 2016, 16:29

      по весне наверстаем..

      -2
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 26 ноября 2016, 16:18

      Рубин Молодцы,показали характер!
      ЦСКА не унывать,все будет намази!
      Всем удачных выступлений,но не против Терека )) и главное,без травм!
      Думаю,болелы Зенита сегодня болеют за ТЕРЕК ))),кто бы мог подумать ))

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > DISHNO 26 ноября 2016, 19:22

      чем ты думаешь??? вот что интересно

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2016, 16:00

      Больше всего мне понравился газон. При чудовищных погодных условиях он не раскис. Что же касается игры, то ничья заслуженная. По одному 100 % голевому моменту у каждой из команд, ну и полумоменты. Когда заменили Чалова и вышел Траоре, то полагаю, что многие болельщики ЦСКА стали мечтать лишь об очке. Какая-либо изобретательность в атаке сразу пропала, ну а Траоре после выхода отличился в первую же минуту тем, что организовал опасную атаку на свои собственные ворота. Казанцы простили. Спасибо!

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > cska-62 26 ноября 2016, 16:04

      полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 26 ноября 2016, 16:09

      не расстраивайся. Всё будет ХОРОШО..

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Бидон Помоев 26 ноября 2016, 16:11

      и Бидон будет без помоев..

      1
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