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    Месси изменил облик, чтобы забыть о поражении в финале Кубка Америки

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что побудило его изменить облик, осветлив волосы. По словам 29-летнего игрока, это связано с эмоциональным состоянием после поражения «альбиселесте» в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

    «В чем причина изменения цвета волос? По сути, я преобразился не только внешне. Я перекрасился из-за безумной обстановки после очередного поражения сборной Аргентины в финале Кубке Америки по пенальти. Вследствие этого я принял решение слегка изменить облик и начать новый сезон с чистого листа, новую веху в своей жизни», – сказал Месси.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.11.2016 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 26 ноября 2016, 17:15

      это не поможет ))

      1
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      Рейтинг: +12

      Kiborg233940 26 ноября 2016, 16:39

      Вот это было бы изменение жизни))) А то, покрасился блять))) О, Боже. Какой идиотизм

      2
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      Рейтинг: +12

      Kiborg233940 26 ноября 2016, 16:38

      А заодно продал квартиру, отдал все деньги бедствующим в южной Америке, заплатил НАЛОООги, и молится каждое утро...

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 26 ноября 2016, 16:31

      ... в финале КубкА Америки, поправьте, пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 26 ноября 2016, 16:21

      вроде это давно уже известно)

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      Рейтинг: +10

      Karbofos506 26 ноября 2016, 15:51

      привет

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Karbofos506 26 ноября 2016, 16:21

      похоже на комментарий ради 50 баллов в конкурсе прогнозов

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