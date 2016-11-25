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  • Венгер: «Джеррард был предан «Ливерпулю» – такое качество сегодня редко встретишь»

Венгер: «Джеррард был предан «Ливерпулю» – такое качество сегодня редко встретишь»

25 ноября 2016, 21:44
1

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о Стивене Джеррарде, который недавно объявил о завершении карьеры.

«Можно только отдать должное такому фантастическому игроку, каким показал себя Джеррард. Думаю, у него были все качества, о которых может мечтать полузащитник.

Он мог забивать, мог пробежать через все поле, бить издали, отдавать длинные передачи, обводить. У него были скорость, самоотдача, мотивация – это большой футболист.

И вдобавок к этому всему он был предан «Ливерпулю», а такое качество сегодня редко встретишь», – сказал Венгер.

Добавим, что Джеррард провел в «Ливерпуле» 17 сезонов и сыграл более 700 матчей.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Джеррард Стивен Венгер Арсен
Комментарии (1)
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Chesn0k
1480105637
по-настоящему универсальный игрок, который на поле умел всё
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