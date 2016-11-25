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    Калешин оценил игру «Краснодара» в Лиге Европы на четверку

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин остался доволен выходом своей команды в плей-офф Лиги Европы после ничьей в матче пятого тура группового этапа турнира с «Зальцбургом» (1:1).

    «Игроки «Зальцбурга» не то чтобы нас перебегали, просто мы ошибались в простых ситуациях. Соперник этим воспользовался, навязал нам свою игру. Но главное, это весна, где мы будем в еврокубках. Но пусть они остаются с хорошей игрой. Зато мы с плохой будем играть весной.

    Мы разбирали их игру, видели, как они видоизменились. Они сейчас в очень хорошей форме. Я думаю, да, мы не смогли показать хорошей игры, отчасти потому что соперник не позволял, где-то мы ошибались. Но самое главное, что мы идем дальше.

    Оценка групповому турниру в целом? Наверно, пятерку поставить нельзя, потому что выходим со второго места, да и в игре были шероховатости. Но четверку заслужили.

    Матч с «Зенитом»? Они играли, мы играли. Они, я так понимаю, хорошо играли, да? Молодцы. А мы плохо. Поэтому будем надеяться, что в воскресенье все будет наоборот», – заявил Калешин.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 27 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 06:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 ноября 2016, 09:09

      Слова пацана из подворотни, а не проффесионала (стыдно, ребята за такую игру)...

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 ноября 2016, 07:11

      Предвзятая оценка. За первый тайм двойка, за второй четвёрка, за матч тройка.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > yurdin 25 ноября 2016, 07:18

      "Оценка групповому турниру в целом? "....он не про одну игру говорит!))

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