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    По мнению Шалимова, плохая игра «Краснодара» – это заслуга «Зальцбурга»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга». Напомним, краснодарский клуб смог уйти от поражения благодаря голу Федора Смолова.

    «Довольны результатом, который в итоге получился, а также тем, что мы вышли в плей-офф. Игра в нашем исполнении была плохая, в первую очередь это заслуга соперника. Мы смотрели их игры, это уже не та команда, которую мы обыгрывали в первом туре. Они на хорошем ходу, очень в хорошем состоянии. Недонастроя не было, ребята готовились к этому матчу. Против нас в чемпионате так не играют, есть лишь несколько команд, которые могут заставить нас обороняться. С «Шальке» нам было проще, несмотря на поражение, игра была равная, но сегодня было тяжелее.

    Важен результат, важно, что прошли, наверное, трагедии делать не будем. Думаю, в РФПЛ «Зальцбург» находился бы на 10-м месте. Теперь надо перестраиваться на чемпионат – впереди «Зенит», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 00:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 ноября 2016, 11:19

      По физике проиграли в одну калитку.Пас на три метра не проходил.В отпуске пацаны.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 ноября 2016, 04:48

      Игра была откровенно дерьмовая. "И это - заслуга РФПЛ, так как ребята сильно готовились именно на этих командах. Вот Шальке - это наш уровень, и нам было куда приятнее просрать им, чем сейчас выиграть у Зальцбурга. Конечно, все довольны - пойдём попаримся в баньке и .... за подарками к Новому Году!..." Удачи, вы тут все держитесь!

      -1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 ноября 2016, 01:33

      надеюсь сыканомили на зинит силы, и на коленочки их в угол на горох поставите

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 ноября 2016, 00:38

      ПОЖАЛУЙТЕ НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ- ГРАЖДАНИН ТРЕНЕР!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 ноября 2016, 00:29

      лучше бы молчал. если это так, значит вы ничего не стоите. зря время потерял, лучше я дома сидел матерился

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