Шикунов: «В глубине души «Ростову» хотелось отмазаться за 0:5 от «Баварии» в Мюнхене»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал успех клуба в матче с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для российской команды эта победа стала первой на групповом этапе турнира.

«Мы еще понять не можем, что случилось. Неординарное событие. Вспоминаем, что со «Спартаком» не могли обыграть «Баварию». Не можем вспомнить, кто из наших клубов их обыгрывал. Такие результаты, как в первом матче, хочется скорее забыть. В глубине души хотелось отмазаться.

Но понимая, что это «Бавария», тяжело это было. Даже думать об этом тяжело было. Приняли участие в победе все. Вся команда выложилась на 150 процентов. Это было, может, нереально, но мы превратили это в реальность. Не можем предположить, насколько цена Азмуна изменилась через полчаса после матча. То, что он проявил себя в матче с «Баварией», — это уже показатель.

Не было Нойера? Это их проблемы, не наши. Мы за себя рады. Может, нам повезло, что он не сыграл. А, может, и нет. Кто его знает. В раздевалке была радость, но ребята до конца не смогли переварить, что произошло. Я это видел. Они посмотрят повтор, завтра прочитают что-то, осознают. Это серьезное достижение. Победа для рейтинга УЕФА.

Долго разговаривали с Бердыевым в раздевалке, там и губернатор зашел поздравить, руководители. Бердыев как всегда говорил о том, что дальше делаем, как дальше двигаемся. Курбан Бекиевич в своем стиле. Он движется каждый день вперед. В любом случае нам эта победа не гарантирует даже места в Лиге Европы. Все равно в Эйндховене нужно отбиваться.

Не хочется в этот день поднимать вопрос с долгами. Но на сегодняшний день ситуация в «Ростове» лучше, чем в последние пять лет. Хочется всегда лучше, но на сегодняшний день вот так», — сказал Шикунов.