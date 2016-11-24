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  • Шикунов: «В глубине души «Ростову» хотелось отмазаться за 0:5 от «Баварии» в Мюнхене»

Шикунов: «В глубине души «Ростову» хотелось отмазаться за 0:5 от «Баварии» в Мюнхене»

24 ноября 2016, 17:00
8

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал успех клуба в матче с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для российской команды эта победа стала первой на групповом этапе турнира.

«Мы еще понять не можем, что случилось. Неординарное событие. Вспоминаем, что со «Спартаком» не могли обыграть «Баварию». Не можем вспомнить, кто из наших клубов их обыгрывал. Такие результаты, как в первом матче, хочется скорее забыть. В глубине души хотелось отмазаться.

Но понимая, что это «Бавария», тяжело это было. Даже думать об этом тяжело было. Приняли участие в победе все. Вся команда выложилась на 150 процентов. Это было, может, нереально, но мы превратили это в реальность. Не можем предположить, насколько цена Азмуна изменилась через полчаса после матча. То, что он проявил себя в матче с «Баварией», — это уже показатель.

Не было Нойера? Это их проблемы, не наши. Мы за себя рады. Может, нам повезло, что он не сыграл. А, может, и нет. Кто его знает. В раздевалке была радость, но ребята до конца не смогли переварить, что произошло. Я это видел. Они посмотрят повтор, завтра прочитают что-то, осознают. Это серьезное достижение. Победа для рейтинга УЕФА.

Долго разговаривали с Бердыевым в раздевалке, там и губернатор зашел поздравить, руководители. Бердыев как всегда говорил о том, что дальше делаем, как дальше двигаемся. Курбан Бекиевич в своем стиле. Он движется каждый день вперед. В любом случае нам эта победа не гарантирует даже места в Лиге Европы. Все равно в Эйндховене нужно отбиваться.

Не хочется в этот день поднимать вопрос с долгами. Но на сегодняшний день ситуация в «Ростове» лучше, чем в последние пять лет. Хочется всегда лучше, но на сегодняшний день вот так», — сказал Шикунов.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Бавария
Комментарии (8)
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dimsok
1479996703
Очень хотелось бы, чтобы этот коллектив зимой, а потом и после сезона не растащили. Такой "Ростов" нам нужен в чемпе однозначно.
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FCZenit1990
1479996978
Ye 3:2 нормально отомстили
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Dizzel79
1479997426
Молодцы, все игры играют от души, не то что ЦСКА на отъеб.......сь, зажрались гады...
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Zebrik
1480000074
Зенит в Кубке УЕФА драл Баварию как сидорову козу!)) Теперь и Ростов победил! Молодцы, парни!
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иван маташов
1480001239
давно не видел российскую команду с такой силой воли.респект и уважуха Ростову
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Аристократ Олжик
1480003756
да слила Бавария, ничего особенного
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