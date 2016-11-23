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    Хуммельс заявил, что у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что у команды состоялся серьезный разговор в раздевалке после поражения в рамках Лиги чемпионов от «Ростова» (2:3). По словам немецкого футболиста, команда под руководством Карло Анчелотти не показывает того уровня игры, который был при Хосепе Гвардиоле в прошлом сезоне.

    «У нас был серьезный разговор в раздевалке. Я не хочу обсуждать это с журналистами. Могу сказать только одно: у нас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», – сказал Хуммельс.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 23:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 ноября 2016, 01:19

      Только не надо петь дифирамбы. Красавцы в конкретной игре. Но надо держать в руках трофей чтобы что то заявлять конкретно. Это все лишь одна хорошая победа.

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > RedWhiteFans2 24 ноября 2016, 01:36

      ЦСКА бы эту "лишь одну победу".... Ростов достойно защищает честь России в еврокубках ...

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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 > К.Серж.А 24 ноября 2016, 01:51

      Как болельщик ЦСКА,мечтаю об этом!

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > RedWhiteFans2 24 ноября 2016, 09:25

      никто не поёт!!!Ох приедет в Ростов Спартак.....жалко Спартак уже, жалко....

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > RedWhiteFans2 24 ноября 2016, 14:36

      Для Ростова,который в первые играет в ЛЧ-это не просто победа,а самая важная победа за всю историю клуба.Такие матчи болельщики помнят всю жизнь!!Жаль что Вам этого не понять,раз по вашему это просто победа.

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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 24 ноября 2016, 00:10

      Кто-то ещё будет говорить о Ростове,как о колхозниках!? Браво Ростов!!!

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