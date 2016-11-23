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    Мутко: «В матче с «Ростовом» «Баварии» никакой бы Нойер не помог»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:2.

    «Футбол – прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Считаю, это праздник российского футбола. Джанаев сегодня великолепно играл. Как вратарь республики! Команда здорово выглядела. Молодцы все.

    Можно испытывать и финансовые сложности, но когда вы выходите на поле, то вы же об этом забываете. Начинается игра. Ребята играли. При чем здесь сложности? Была одна команда, они здорово играли. Вот так и надо. В конце пропустили, психология ничего не поделаешь. Хотя когда выходили втроем, могли неприличный счет сделать для «Баварии». Фантастический результат. Всех поздравляю! Забивали мячи на любой вкус. Никакой Нойер бы не помог», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 23:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 ноября 2016, 11:00

      Мутко, не занимайся демогогией помоги лучше материально, найди бабла для Ростова

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 24 ноября 2016, 11:00

      Господин,Мутко! Лучше подумай как разгрузить календарь Ростова перед игрой с ПСВ..Перенести на весну матч какой..Чтобы лучше подготовиться..Всё же за престиж страны бьётся Ростов и рейтинговые очки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 24 ноября 2016, 10:24

      Вылез рептиллоид из помойного ведра."При чём здесь сложности"....Что,постоянно,несёт это существо?Набор случайных фраз.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 24 ноября 2016, 10:20

      Мутко про финансовые сложности не забывает - на трех баснословных зарплатах сидит, да премиями погоняет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 ноября 2016, 08:41

      Этот,блин, везде примажется...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 24 ноября 2016, 08:13

      ну фиг знает, в голе со штрафным, явно косяк за вратарем, я сомневаюсь, что Мануэль такой бы пропустил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 ноября 2016, 05:40

      Что же ты господин Мутко , Бердыева то вечно задвигаешь?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 24 ноября 2016, 01:48

      "Джанаев стоял как вратарь республики". Про какую республику идет речь? Из звездных войн?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > RNR4uK 24 ноября 2016, 11:01

      Вратарь Донской Республики)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 ноября 2016, 00:25

      Огромные молодцы!

      4
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      Рейтинг: +49

      melnicn 24 ноября 2016, 00:22

      И + лимон в кармане, неплохо!!!

      2
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      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 > melnicn 24 ноября 2016, 01:14

      Полтора! Мудко!Подари ребятам часть нахапанного!

      5
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