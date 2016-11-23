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    Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле смог переиграть «Баварию». Счет на 35-й минуте игры открыли гости. Голом отметился Дуглас Коста. Под занавес первого тайма счет сравнял Сердар Азмун. После перерыва Дмитрий Полоз с пенальти вывел ростовчан вперед. Но не прошло и трех минут, как счет сравнял Хуан Бернат. Итоговый счет установил точный удар Кристиана Нобоа.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Бавария (Мюнхен) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коста, 35; 1:1 – Азмун, 44; 2:1 – Полоз, 49 (с пенальти); 2:2 – Бернат, 52; 3:2 – Нобоа, 66.

    Ростов: Джанаев, Калачев (Тереньтьев, 87) , Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз (Саид, 90), Азмун (Григорьев, 82).

    Бавария: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг (Хуммельс, 58), Рафинья, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

    Предупреждения: Гранат, 30; Гацкан, 57 – Боатенг, 48.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 21:55
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    Комментарии165
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 ноября 2016, 10:45

      Бердыев гений тренерского цеха!!!Предлагаю его пригласить в сборную в качестве консультанта на домашний Чемпионат Мира!!!Главным тренером будет Черчесов,а Бердыев будет в перерывах между матчами подходить и рассказывать футбольные тонкости...а вдруг поможет?))P.S. Ещё раз Браво Бердыевскому Ростову!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 24 ноября 2016, 09:31

      Герои России!!! Спасибо за подарок великолепный Ростов!!!

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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 24 ноября 2016, 06:37

      Давно не смотрел подобных матчей с участием российских клубов. Представляю как гудел Олимп 2, такой подарок для болельщиков. То чувство, когда знаешь зачем пришел на стадион. По игре вообще нет вопросов, сделали всё, что могли для победы и заслуженно её получили! Выше всяческих похвал! Троекратное УРА!!! УРА!!! УРА!!!

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 24 ноября 2016, 05:45

      Просто молодцы!)

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 24 ноября 2016, 05:33

      я верил в Ростов и выиграл 16000 (Б) удачи Ростову в премьере

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 ноября 2016, 04:18

      Нет слов, БРАВО.О.О...

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 24 ноября 2016, 04:02

      Вот тебе и Бердыев .Не куя себе .Браво!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 ноября 2016, 03:00

      Респект "Ростову" от фаната "Спартака". Тактически грамотная, играющая команда. Удачи в дальнейших играх в Европе и в РФПЛ. А злопыхатели с воплями про автобус пусть желчью захлебнутся.

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 24 ноября 2016, 02:44

      На стадионе было супер, на всю жизнь запомню!!!!

      2
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 24 ноября 2016, 02:42

      БРАВО Ребята!!!!! МОЛОДЦЫ! Это историческая победа, которую будем в старости вспоминать!!!!!!!! Блин СУПЕР!!!!

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