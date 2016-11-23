Гол Нобоа принес «Ростову» победу над «Баварией»

я матч не смотрел (по работе) сейчас открыл бомбордир и окуел .Ростов браво!!!
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» открыт счет. Вперед вышла мюнхенская команда. Гол на 35-й минуте встречи забил Дуглас Коста. Под занавес первого тайма Сердар Азмун сравнял счет. На 49-й минуте матча нападающий российской команды Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки вывел ростовчан вперед. На 52-й минуте матча Хуан Бернат установил равенство. На 66-й минуте Кристиан Нобоа отметился точным ударом со штрафного.
0:1 – Коста, 35
1:1 – Азмун, 44
2:1 – Полоз, 49 (с пенальти)
2:2 – Бернат, 52
3:2 – Нобоа, 66