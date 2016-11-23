Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гол Нобоа принес «Ростову» победу над «Баварией»

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» открыт счет. Вперед вышла мюнхенская команда. Гол на 35-й минуте встречи забил Дуглас Коста. Под занавес первого тайма Сердар Азмун сравнял счет. На 49-й минуте матча нападающий российской команды Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки вывел ростовчан вперед. На 52-й минуте матча Хуан Бернат установил равенство. На 66-й минуте Кристиан Нобоа отметился точным ударом со штрафного.

    0:1 – Коста, 35

    1:1 – Азмун, 44

    2:1 – Полоз, 49 (с пенальти)

    2:2 – Бернат, 52

    3:2 – Нобоа, 66

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 24 ноября 2016, 03:59

      я матч не смотрел (по работе) сейчас открыл бомбордир и окуел .Ростов браво!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 24 ноября 2016, 00:07

      ...ну что тут сказать-приятная сенсация!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 ноября 2016, 23:21

      мутко пусть делает выводы, С ПОБЕДОЙ РОСТОВ, Бердыев Тренер с большой буквы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 ноября 2016, 23:15

      С ПОБЕДОЙ,"РОСТОВ"!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 ноября 2016, 23:14

      Бердыев маг!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 ноября 2016, 22:54

      Курбан выиграл Бавария и Барселону. Надо брать МЮ и Реал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      romario605 23 ноября 2016, 22:19

      Огромное спасибо, ради таких матчей понимаешь, невозможное возможно, поверил в чудо. Команда - в большом смысле этого слова, супер поддержка, классный тренер - просто мужики!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 ноября 2016, 21:58

      Круто,супер, здорово, молодцы я думаю можно продолжать и продолжать, такое сейчас чувство что это был финал ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 ноября 2016, 21:57

      Великий матч)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 ноября 2016, 21:48

      Браво Ростов!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11