Джанаев, Мевля и Азмун сыграют с первых минут матча против «Баварии»

Стали известены стартовые составы команд на предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Терентьев, Препелицэ, Думбия, Эзатолахи, Байрамян, Григорьев.

«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Алькантара, Саншеш, Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алонсо, Мюллер, Грин.