«Ростов» постарается реабилитироваться за разгром от «Баварии»

В среду, 23 ноября, в Ростове-на-Дону состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» будет принимать «Баварию» и постарается реабилитироваться за поражение от мюнхенцев в первом туре со счетом 0:5. Немцы прибыли в Россию, уже обеспечив себе выход плей-офф турнира. «Ростов» сохранит шансы занять третье место и попасть в Лигу Европы УЕФА даже в случае поражения. Однако в преддверии гостевой встречи с ПСВ в шестом туре команде Данильянца лучше не пропускать голландцев вперед в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Ростов» – «Бавария». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!