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    Жардим нацелился на четвертьфинал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признался, что может считать нынешний розыгрыш Лиги чемпионов лучшим для своей команды.

    «Я очень доволен выходом в плей-офф, первым местом в группе и игрой команды в целом. Можно сказать, что у нас уже очень хороший сезон в Лиге чемпионов, так как две первые задачи мы выполнили. Сейчас перед нами стоит третья: выход в четвертьфинал.

    За последние четыре месяца мои игроки показали, что обладают высочайшим классом, и демонстрировали очень интенсивный футбол. Могу их только поздравить», – рассказал Жардим.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 06:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 ноября 2016, 08:04

      красавцы

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