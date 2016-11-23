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    Бонуччи ждет победы над загребским «Динамо» и первого места в группе

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что его команде нужно обыгрывать любой ценой в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» для выхода в следующий раунд турнира с первого места.

    «Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское «Динамо», но в футболе ничего не гарантировано.

    Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию», – заявил Бонуччи.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 06:47
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