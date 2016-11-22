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    Шмидт: «Если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1) ответил на вопросы журналистов.

    – Счет 1:1 заставляет вас переживать за исход другого матча?

    – Мы, конечно, понимаем, что в такой равной по силе группе может получиться, что в последней игре придется побеждать. А если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся.

    – Гол Фолланда как-то повлияет на его дальнейшую роль в команде?

    – Он молодец, мог отличиться и второй раз, но попал в штангу. Мне нравится, что после травмы он начинает прибавлять. Уверен, он забьет для нас еще много важных голов.

    – Вы ни разу не проиграли в Лиге чемпионов, но сегодня сыграли только вничью. Это для вас важно?

    – Мы молодая и растущая команда, но не «Реал». Нам нельзя огорчаться, что мы мало выигрываем. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении, – передает слова Шмидта корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 23:06
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