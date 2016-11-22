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    Лига чемпионов. ЦСКА сыграл вничью с «Байером» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Автором гола гостей стал на 16-й минуте Кевин Фолланд, а в середине второго тайма ответный мяч с пенальти провел Бибрас Натхо.

    Таким образом, перед последним туром армейцы имеют три очка и потеряли математические шансы на продолжение борьбы в весенней стадии турнира. «Байер» набрал семь баллов и остался на втором месте.

    Позже в этой группе сыграют «Монако» и «Тоттенхэм». Добавим, что в случае победы лондонцев ЦСКА лишится и шансов на попадание в плей-офф ЛЕ.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

    ЦСКА (Россия) – Байер (Германия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фолланд, 16; 1:1 – Натхо, 76 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Траоре, 83), Головин, Натхо, Миланов, Чалов (Страндберг, 90+1).

    Байер: Лено, Топрак, Та, Йедвай, Хенрикс, Арангис, Кампль (Мехмеди, 90), Брандт (Хавец, 70), Фолланд, Чалханоглу, Чичарито (Баумгартлингер, 81).

    Предупреждения: Акинфеев, 37; Вернблум, 62 – Чичарито, 72; Хенрикс, 75; Кампль, 77.

    Календарь группового этапа ЛЧ

    Турнирные таблицы группового этапа ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 21:50
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 ноября 2016, 19:53

      Для чего было строить стадион, если он заполняется на 30 процентов. С такой игрой вскоре вообще на эту убогость никто ходить не будет.

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 23 ноября 2016, 11:23

      хорошая, достойная игра была

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 06:39

      ЦСКА молодцы,настоящий российский клуб! Играют,выигрывают,иногда проигрывают. Тем самым дают другим клубам и их болелам порадоваться какое то время..

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 23 ноября 2016, 06:01

      Не ожидал от Чалого такой прыти)
      Удачи парнишке в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 23 ноября 2016, 01:15

      И зачем им Траоре когда есть Чалов вот таким ребятам нужно доверять

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 23 ноября 2016, 00:46

      Просрали последний шанс не разорить еврея весной. Теперь впереди подготовка к ФНЛ, новый тренер, Панченко вернётся. Чистка этому клубу сейчас очень нужна

      0
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      Рейтинг: +31

      NighteMare 23 ноября 2016, 00:29

      Никакущие, если не ошибаюсь не разу не вышли с группы

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > NighteMare 23 ноября 2016, 00:48

      Ошибаетесь...выходили из группы в сезоне 2011/2012...тогда в 1/8 уступили Реалу...правда давно это было))

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 00:19

      Ну ёпэрэсэтэ. А Чалов молодец, им бы ещё пару-тройку таких Чаловых

      2
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 23 ноября 2016, 00:09

      Играли хорошо,Чалов так просто молодец

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 22:41

      Ну хоть поборолись, но последнее место гарантировано. Один плюс, что Чалов вроде подвижный парень, надо его пока выпускать может что и покажет

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