Акинфеев продлил антирекордную серию в ЛЧ до 42 матчей

В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», в котором ворота армейцев защищает Игорь Акинфеев.

На 16-й минуте встречи Кевин Фолланд открыл счет, тем самым продлив антирекордную серию голкипера ЦСКА. Акинфеев пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд с учетом матчей квалификации.

В последний раз ему удалось отстоять на ноль более десяти лет назад – 1 ноября 2006 года в игре против «Арсенала».