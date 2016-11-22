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    Акинфеев продлил антирекордную серию в ЛЧ до 42 матчей

    В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», в котором ворота армейцев защищает Игорь Акинфеев.

    На 16-й минуте встречи Кевин Фолланд открыл счет, тем самым продлив антирекордную серию голкипера ЦСКА. Акинфеев пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд с учетом матчей квалификации.

    В последний раз ему удалось отстоять на ноль более десяти лет назад – 1 ноября 2006 года в игре против «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 20:30
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 ноября 2016, 03:45

      Жми, Игорек! Наш рекорд должен быть самым рекордистым.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 ноября 2016, 00:53

      Надеюсь что она закончится когда нибудь!

      -2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > XaXatyn 23 ноября 2016, 01:02

      Закончится, поскольку коням еврокубков больше не видать.

      4
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      Рейтинг: +60

      Shaft 23 ноября 2016, 00:47

      Молодец, Игорёк! Только вот дальше он её продлить ещё сезона 3-4 не сможет. Из нижней части таблицы не попадают в ЛЧ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 23 ноября 2016, 00:04

      До сотки дотянуть должен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 ноября 2016, 23:31

      Сегодня кстати 10 лет и 1 день, как началась эта серия! Не думаю что "пенсионеры в защите" полностью виноваты в рекорде )))

      3
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      Рейтинг: +550

      Жентус > ufos73 22 ноября 2016, 23:37

      Причем тут " пенсионеры в защите"? Это не ЦСКА пропускает такую серию, а именно Акинфеев. Как раз когда его не было ЦСКА на 0 сыграл)))

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > ufos73 23 ноября 2016, 07:05

      Вопрос к знатоку. Это достойный повод, чтоб отметить событие?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Жентус 23 ноября 2016, 11:13

      Да тут многие пишут, что защита и виновата )))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > serppion 23 ноября 2016, 11:15

      На ошибках учатся, ну кроме коней, так что надо знать чужие ошибки ))

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 ноября 2016, 23:24

      Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет! И лично он играет очень неплохо. Другое дело, что не получается ан-сам-бля с защитниками, что тупо обороняют "свою зону", а не калитку родного дома... Напомню, - спартачи когда-то обгадили Джанаева и сделали из него отщепенца. Его просто бросали одного на поле боя... Подонки, однозначно!.. А боец выжил и теперь играет в команде с нормальным пониманием дружбы и единства. Желаю того же Акинфееву и его "партнёрам" по стойлу. Не превращайтесь в хлев!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Par Mezan 22 ноября 2016, 23:30

      Наверно лично видел, как Спартак "обгадил" Джанаева? Те же кажется аж 12 лет! ))) Посмотри игру, Спартака и ЦСКА, когда он в воротах стоял, а потом рассуждай кто кого там обгадил...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 ноября 2016, 22:47

      А в Лиге Европы у Акинфеева какой расклад? А то может в этом сезоне и там рекорды бить продолжит!

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 ноября 2016, 22:46

      При такой обороне, радует что Игорь пропускает так мало.
      Тот достойный ЦСКА который выигрывал кубок УЕФА потерялся в истории (

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      Рейтинг: +2774

      волчарик > lysenkoff 22 ноября 2016, 23:01

      реально дают забивать проще чем с пенальти,даже сочувствовать начинаешь

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 ноября 2016, 22:36

      крассавааа

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 22 ноября 2016, 22:22

      ПОЧЕМУ ЭТО В ГЛАВНЫХ??????? отлично Игорь отыграл, хватит мусолить эту тему

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