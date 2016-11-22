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    Оздоев: «Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов»

    Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о дружбе с главой Чеченской республики и почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым.

    «Я всегда был другом Кадырова. Мы были знакомы и до прошлой недели, когда я играл за дубль «Терека». Он приезжал к нам на тренировку, и тогда мы познакомились. Мой гол Румынии был забит из офсайда? Даже не смотрел, честно говоря. Вообще, там был отскок от вратаря, даже серия рикошетов, и голы не пахнут.

    Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов. Игры сборной – это другое, но за клубы же играют иностранцы. А для иностранцев мы все русские. Если им скажешь, что ты ингуш, то они тебя просто не поймут. Естественно, я нормально отношусь к тому, что меня называют русским, ведь я из России», – сказал Оздоев в программе «Культ Тура».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 19:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6

      антиОрлов 25 ноября 2016, 19:14

      На западе, например, все: евреи, татары, узбеки - все новые РУССКИЕ! Так и на поле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      Sergil 24 ноября 2016, 13:54

      Потому что ты сам не русский

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 ноября 2016, 03:08

      Я тоже этого не понимаю, если русских в матче от силы 2-3 человека, остальные легионеры и россияне, тем более смешнее если эти русские вратарь и защита...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 22 ноября 2016, 22:10

      Фашистам на футболе нечего делать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 ноября 2016, 19:37

      какой непростой ингуш...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 22 ноября 2016, 19:31

      "Естественно, я нормально отношусь к тому, что меня называют русским." Тогда ты, Магомед, должен понять смысл этой кричалки - подбодрить русских (т.е. россиян), которые выступают в обеих командах. Чего я не понимаю так это почему поклонники Промесса, Зе Луиша, Фернандо, Жулиано, Мака, и т.д. не кричат "Легионеры вперед!" Легионеров тоже ведь надо подбадривать, чтобы не чувствовали себя ущемленными.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 ноября 2016, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      русские назад!

      -4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 ноября 2016, 19:18

      переобулся джигитик

      -2
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