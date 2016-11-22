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    Уведомления на «Бомбардире»: оценка комментариев, ставки и блоги

    Недавно «Бомбардир» запустил личные уведомления для пользователей, подробнее о которых можете прочить здесь. Мы расширяем их функционал и добавляем несколько новых функций для уведомлений:

    • о сыгранной ставке в Конкурсе прогнозов (выигрыш/проигрыш);
    • о том, кто подписался на ваш блог;
    • о том, кто прокомментировал пост в вашем блоге;
    • о том, что в вашем любимом блоге вышел новый пост.

    С введением уведомлений многие пользователи узнали, кто именно ставит лайк и дизлайк. Появились в том числе люди, которые специально занижали рейтинги адекватных и уважаемых пользователей сайта. Так как в будущем мы планируем сделать рейтинг пользователя значимым показателем, то уже сейчас важно за ним следить. В свою очередь, редакция будет защищать своих читателей от незаслуженных минусов. Мы вводим ограничение на возможность оценки комментариев: оценивать могут только те пользователи, которые достигли рейтинга 30+.

    Как его достичь тем, кто уже в минусе или только начал свою активную жизнь на проекте? Очень просто. Быть общительным, никого не доставать и не поддаваться на провокации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 16:05
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 01:51

      Не помешало бы сразу переходить на оставленный комментарий, указанный в уведомлениях. Как-то неудобно искать и перечитывать все комменты в своей истории

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Небесная 23 ноября 2016, 02:39

      Хорошее замечание, было бы не плохо...

      2
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Небесная 23 ноября 2016, 09:04

      Если вы находитесь не на странице с этим комментарием, и ваш комментарий не ушёл вниз под "Загрузить ещё", при нажатии на уведомление вас автоматически перекинет на нужный комментарий. Так что в некотором виде это уже работает. Попробуйте)

      1
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      Рейтинг: +586

      lNeTl 23 ноября 2016, 00:09

      Не понимаю,что это изменит,те кто устраивал балаган,так и будут это делать.Кто будет думать о каких-то лайках?Вот если запретить комментировать, тому человеку кто набрал к примеру 500-1000 минусов,то это другое дело.

      0
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > lNeTl 23 ноября 2016, 01:56

      А если минусуют за правду как тогда другим быть?

      1
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      Рейтинг: +586

      lNeTl > Просто игра 23 ноября 2016, 07:05

      Думаю врятли за правду тебе будут постоянно ставить минус,будут и плюсы. Посмотрим,что эти нововведения дадут вообще.

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 22 ноября 2016, 22:29

      лайки тяпнули известный энергетик, полетели доставлять *белочку* для санты))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 ноября 2016, 22:18

      А на что ещё будет влиять рейтинг пользователя кроме права ставить лайки?

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 ноября 2016, 20:08

      хорошее обновление. спасибо

      Минусеры, теперь мы следим за вами!!!))))

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > тигрик 22 ноября 2016, 20:32

      и что..если не понравился коммент то бояться минусовать что ли...?всегда везде +ставить?))

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      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RusikLand 22 ноября 2016, 21:14

      тогда пусть минус уберут..будем лицемерничать дипломатично..

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Chernyi Lis 23 ноября 2016, 21:37

      шутка конечно,просто бываеть ведь безобидный коммент и кто то просто минусует неадекватно...вот интересно и посмотреть кто этот неадекват)))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > тигрик 23 ноября 2016, 21:49

      это даа..)

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 22 ноября 2016, 18:43

      Ураааа!!!

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII > Pilottt 23 ноября 2016, 00:13

      Нигавари)))

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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 ноября 2016, 17:44

      Оценивать могут только те пользователи, которые достигли рейтинга 30+. Отличная идея, а то некоторые уходят в минуса и начинают устраивать балаган в комментах.

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 ноября 2016, 17:31

      Ну кстати, работает-то сервис не очень... поздно уведомляет

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > LokoGoGo 22 ноября 2016, 17:38

      Насколько поздно?

      -1
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      Рейтинг: +256

      Ris > НИККО13 22 ноября 2016, 18:30

      Нормально уведомляет.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Ris 22 ноября 2016, 18:31

      Немного удалили лишнюю инфу из вашего коммента, чтобы особенно прошаренные не стали использовать ее себе во благо. Вы уж извините. И спасибо за комментарий)

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      Рейтинг: +256

      Ris > НИККО13 23 ноября 2016, 00:04

      Добро. Я только за.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > НИККО13 23 ноября 2016, 09:13

      ну судя по всему, ооочень поздно. Этот комментарий не отображен в уведомлении

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 22 ноября 2016, 17:30

      ну посмотрим что из этого выйдет

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 22 ноября 2016, 17:12

      всё это во благо,хочется ещё больше свежих идей,возможно конкурсов,чтобы пользователи принимали активное участие в развитии сайта.Дальнейших успехов бомбардиру в его начинаниях.

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