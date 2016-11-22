Уведомления на «Бомбардире»: оценка комментариев, ставки и блоги

Недавно «Бомбардир» запустил личные уведомления для пользователей, подробнее о которых можете прочить здесь. Мы расширяем их функционал и добавляем несколько новых функций для уведомлений:

о сыгранной ставке в Конкурсе прогнозов (выигрыш/проигрыш);

о том, кто подписался на ваш блог;

о том, кто прокомментировал пост в вашем блоге;

о том, что в вашем любимом блоге вышел новый пост.

С введением уведомлений многие пользователи узнали, кто именно ставит лайк и дизлайк. Появились в том числе люди, которые специально занижали рейтинги адекватных и уважаемых пользователей сайта. Так как в будущем мы планируем сделать рейтинг пользователя значимым показателем, то уже сейчас важно за ним следить. В свою очередь, редакция будет защищать своих читателей от незаслуженных минусов. Мы вводим ограничение на возможность оценки комментариев: оценивать могут только те пользователи, которые достигли рейтинга 30+.

Как его достичь тем, кто уже в минусе или только начал свою активную жизнь на проекте? Очень просто. Быть общительным, никого не доставать и не поддаваться на провокации.