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Уведомления на «Бомбардире»: оценка комментариев, ставки и блоги

22 ноября 2016, 16:05
43

Недавно «Бомбардир» запустил личные уведомления для пользователей, подробнее о которых можете прочить здесь. Мы расширяем их функционал и добавляем несколько новых функций для уведомлений:

  • о сыгранной ставке в Конкурсе прогнозов (выигрыш/проигрыш);
  • о том, кто подписался на ваш блог;
  • о том, кто прокомментировал пост в вашем блоге;
  • о том, что в вашем любимом блоге вышел новый пост.

С введением уведомлений многие пользователи узнали, кто именно ставит лайк и дизлайк. Появились в том числе люди, которые специально занижали рейтинги адекватных и уважаемых пользователей сайта. Так как в будущем мы планируем сделать рейтинг пользователя значимым показателем, то уже сейчас важно за ним следить. В свою очередь, редакция будет защищать своих читателей от незаслуженных минусов. Мы вводим ограничение на возможность оценки комментариев: оценивать могут только те пользователи, которые достигли рейтинга 30+.

Как его достичь тем, кто уже в минусе или только начал свою активную жизнь на проекте? Очень просто. Быть общительным, никого не доставать и не поддаваться на провокации.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Андрей Ермошин
1479821801
Прогрессивно, сайт на месте не стоит, +.
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BAIv
1479821998
сайт поддерживает троллей с десятью акками.... нулевой рейтинг и это им не поможет ...
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Ris
1479822432
Ребята, нам бы модераторов и правила поведения. Нужны. Очень.
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ДикийАлекс
1479823921
всё это во благо,хочется ещё больше свежих идей,возможно конкурсов,чтобы пользователи принимали активное участие в развитии сайта.Дальнейших успехов бомбардиру в его начинаниях.
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marslond
1479825882
Оценивать могут только те пользователи, которые достигли рейтинга 30+. Отличная идея, а то некоторые уходят в минуса и начинают устраивать балаган в комментах.
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Pilottt
1479829386
Ураааа!!!
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тигрик
1479834506
хорошее обновление. спасибо Минусеры, теперь мы следим за вами!!!))))
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BoltCX
1479842285
А на что ещё будет влиять рейтинг пользователя кроме права ставить лайки?
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Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1479842948
лайки тяпнули известный энергетик, полетели доставлять *белочку* для санты))))
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Небесная
1479855119
Не помешало бы сразу переходить на оставленный комментарий, указанный в уведомлениях. Как-то неудобно искать и перечитывать все комменты в своей истории
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