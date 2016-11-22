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    Семак: «У сборной России есть шанс завоевать Кубок конфедераций»

    Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак, который примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от турнира.

    «В связи с отсутствием отборочных матчей чемпионата мира для нашей сборной Кубок конфедераций является по сути единственной возможностью по-настоящему проверить наш уровень в играх против лучших сборных мира. Кроме того, есть шанс выиграть турнир и завоевать трофей – в этом и состоит его принципиальное отличие от контрольных матчей.

    Мне кажется, Кубок конфедераций – это генеральная репетиция для России с точки зрения организации и проведения предстоящего чемпионата мира. А для сборной России это прежде всего серьезные матчи с сильными соперниками», – заявил Семак.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: ФИФА

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    22.11.2016 13:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 22 ноября 2016, 18:33

      вместе с роналдо и месси

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 22 ноября 2016, 18:15

      Вместе с Еремой наркоту употреблял? Куда нашим убогим?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 ноября 2016, 17:39

      да да..немцев в финале разгромим.

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 22 ноября 2016, 16:37

      надо для начала стадион на крестовском достроить)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Essence 22 ноября 2016, 16:56

      Вот, с языка снял!)

      0
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 22 ноября 2016, 16:23

      Шанс есть всегда. Вдруг летом в Сочи выпадет снег, и мороз -30 ударит- вот тогда всех победим.
      Не злили бы уж такими высказываниями!!!

      2
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 22 ноября 2016, 16:00

      Можно завоевать кубок Конфедераций,
      Если отправим сборную по боксу, подраться.

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 22 ноября 2016, 15:12

      всегда думал что Семак вразумительный человек теперь сомневаюсь

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 22 ноября 2016, 14:58

      Разве что теоретический шанс, в мечтах...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 22 ноября 2016, 14:44

      У Кокорина тоже есть шанс забить в каждой игре за сборную России!!!! И что???

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 22 ноября 2016, 14:19

      Ты может перепутал сборную со сборной Чили ?

      0
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