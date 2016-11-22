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    Моуринью: «Венгер не может создать команду-чемпиона 14 лет, а я в «МЮ» лишь четыре месяца»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что от него постоянно требуют лишь высочайших результатов.

    «Тренер «Арсенала» не выигрывает чемпионат 14 лет, тогда как я не побеждаю в нем лишь 18 месяцев. За 14 лет ему не удалось создать команду-чемпиона, тогда как я в «МЮ» нахожусь лишь четыре месяца. Но спрос есть только с меня, а не с остальных. Должно быть, это из-за моей карьеры, в которой я приводил свои клубы к победам сразу же, как их получал.

    В АПЛ гораздо сложнее побеждать, поскольку здесь очень большая конкуренция. В каждой команде есть отличные тренеры и игроки», – заявил Моуринью.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.11.2016 12:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 25 ноября 2016, 18:24

      ...наломал дров.

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      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 25 ноября 2016, 16:01

      Просто Жозе не справляется с давлением прессы британской))

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 24 ноября 2016, 01:04

      Ну вот...Опять началось...Кто то другой плохой.А он "особенный".Не хорошо так.

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 22 ноября 2016, 16:34

      "стрелочник" это называется или "Все 'Криштиану Роналды', один я Дартаньян", ну не красит это человека, тем более публичного ))

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      Рейтинг: +1052

      mig28 22 ноября 2016, 15:23

      Моуринью, что в Реале, что в МЮ, что в Челси имел бешенные бабки и все капризы в виде того или иного игрока выполнялись почти всегда! А Венгер очень не часто делает громкие покупки...у них стиль разный. Просто Моуринью в тяжелой ситуации всегда концентрирует внимание на ком-нибудь другом вместо того чтобы хоть раз признаться, что он виноват, что не смог подготовить...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > mig28 24 ноября 2016, 11:36

      по идее он прав. просто привёл в пример своего "любимчика")

      Арсен 14 лет гуляет в топ-4, но не становится чемпионом.

      А от Жозе требуют за 2-3 месяца слишком многого.

      Тот же Клопп поставил игру только летом, а пришёл он когда?
      Даже простейший пример, Реал последний раз становился чемпионом Ла Лиги при Жозе) почему другие тренеры не справляются, ведь состав у Реала шикарнейший?

      Посмотри на Баварию при Анчелотти. Гвардиола растерял удачный старт в апл.

      Так чего все пристали к Жозе? Он поставит великоепную игру. но нужны изменения по составу ещё

      2
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 22 ноября 2016, 14:47

      Так то по сути говорит ... Но чего постоянно цепляется к Венгеру, задрал...

      2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > MUFC_2000 22 ноября 2016, 16:41

      Да, мне Венгера порой очень жаль. Весь такой бледный, расстроенный... Постоянно ему чуть-чуть не везёт.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 22 ноября 2016, 14:32

      маур как всегда в своём стиле,обязательно пример приведёт и с подъёбкой,реально чего капеллу то так не костерят,у он то сколь косячил

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 22 ноября 2016, 14:23

      Отмазка...

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      Рейтинг: +992

      опус 2 22 ноября 2016, 13:47

      Эти португальцы,похоже,или бабы базарные или пидары !

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      Рейтинг: +992

      опус 2 > опус 2 22 ноября 2016, 13:52

      P.S К Данни это не относится

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 ноября 2016, 13:30

      Блин Моуриньо начинает топить Венгера... неужели надееться психолоческими прийомами отобрать 4-е место...

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