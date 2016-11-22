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    Морено: «Почти нереально поразить ворота «Атлетико»

    Защитник ПСВ Эктор Морено поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов. Игрок отметил высокое качество обороны «матрасников», а также игровую дисциплину соперника.

    «Матчи против «Атлетико» – невероятно тяжелые. Практически нереально поразить ворота этой команды. Между игроками мадридцев отлично налажено понимание, они четко знают свои функции. Сделать всех единомышленниками – одна из сложнейших задач», – сказал Морено

    Поединок «Атлетико» – ПСВ состоится в среду, 23 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    22.11.2016 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 09:44

      Роналду пойди расскажи... ;)

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