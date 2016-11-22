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    Булыкин: «ЦСКА очень важно собранно провести начало матча с «Байером»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин накануне поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» подчеркнул, что для достижения положительного результата армейцам необходимо провести начало встречи предельно собранно. По его словам, в составе красно-синих есть футболисты, способные взять на себя функции лидера в отсутствии хавбеков Романа Еременко и Алана Дзагоева.

    «Игра для ЦСКА решающая, поэтому я жду хорошего матча. Понятно, что у армейцев много проблем, начиная от «дела Еременко» и заканчивая короткой скамейкой, и, как следствие, усталость лидеров. Но я надеюсь, что команда сумеет хорошо настроиться и показать сильную игру. Да, у ЦСКА не сыграют Еременко и Дзагоев, но и без них есть достаточно хороших футболистов, способных взять на себя обязанности лидеров.

    Армейцам очень важно начать играть с «Байером» с самых первых минут. Леверкузенцам, как и любой немецкой команде, не нужно времени на раскачку – они это доказывали в первом матче с ЦСКА, когда уже к 15-й минуте вели 2:0. Поэтому для армейцев будет очень важно сконцентрировано провести начало матча. Если они будут долго вкатываться в игру, проблемы могут возникнуть уже на первых минутах», – сказал Булыкин.

    Источник: Известия

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    22.11.2016 06:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 ноября 2016, 10:01

      Березуцкий забьет гол с углового. Будет ничья 1:1. Всем приятного просмотра)

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