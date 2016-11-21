Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шмидт: «ЦСКА знает сильные и слабые стороны «Байера», но у нас хорошие шансы на победу»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. По словам специалиста, его подопечные имеют хорошие шансы, чтобы одержать победу в данной игре. Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    – Как вы будете завтра строить свою игру?

    – Мы понимаем, что удачная игра с ЦСКА дает хорошие шансы, но соперник знает наши сильные и слабые стороны. Мы сделаем все, чтобы облегчить себе жизнь в группе. Команды у нас здесь собраны равные.

    – В этом сезоне ваша команда несколько раз не могла реализовать пенальти. Заостряете на этом внимание?

    – Действительно такие случаи были, но мы не склонны это драматизировать, потому что промахивались опытные ребята. Они сами разберутся. Вообще, промахи с пенальти неизбежны.

    – У игроков вашей команды наблюдаются взлеты и падения. Как их можно избежать?

    – Мы знаем о том, что такое бывает, но они происходят в бундеслиге. В Лиге чемпионов мы провели четыре хороших матча. Будем вырабатывать стабильность. Эта проблема находится в поле нашего зрения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11