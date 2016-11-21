Экс-вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу: «Если ты берешь легионера в команду, он должен быть ведущим игроком»

Экс-вратарь сборной Азербайджана, чемпион России по мини-футболу, ныне участник Федеральной Бизнес-Лиги в составе команды «Азерчай» Андрей Тверянкин дал эксклюзивное интервью корреспонденту портала fbliga.ru.

– Как так вышло, что уроженец Норильска отыграл много в воротах сборной Азербайджана по мини-футболу?

– Для меня, как для спортсмена, это была отличная возможность поиграть на серьезном международном уровне. По определенным причинам я не попадал в состав сборной России, поэтому с удовольствием принял вызов в команду Азербайджана. Я не зацикливался на вопросе гражданства, я исключительно занимался спортом. И, в итоге, что хотел, то и получил.

– А как получилось, что вы попали именно в состав азербайджанцев?

– У меня бабушка из Азербайджана. И это помогло мне без всяких надуманных историй, спокойно получить гражданство.

– Когда вы вышли на первый международный матч, и заиграл гимн Азербайджана, не было досады, что это не гимн России?

– Ну, мне уже поздно было сожалеть по этому поводу. Единственное, что я себе доказал, что мог играть на европейском уровне и помочь сборной. Но так сложилось, что помог сборной Азербайджана. Я думаю, Азербайджан мне благодарен за это.

– В 2010 году вы вышли в полуфинал Чемпионата Европы. Была ли некая радость за Азербайджан или это вы просто ощущали себя частью спортивного коллектива, который добился высокого результата?

– Я думаю, было и то, и то. Ведь я на тот момент уже практически жил в Азербайджане. Семья была в Москве, а я – там. Тем более, уже сдружился с местными ребятами. Но больше, конечно, была радость чисто спортивная, и за местных ребят, у которых эмоции были намного сильнее, чем понятно.

– Есть стереотип, что уроженцы северных городов – очень спокойные, нордические люди. Тогда как азербайджанцев небезосновательно считают очень эмоциональными людьми. Не вызывало ли это диссонанс в процессе сыгрывания в сборной.

– Нет. Это как-то очень неплохо совмещалось. Был даже некий плюс, ребята всегда играли с огромным желанием и горящими глазами. Тем более, некий мой авторитет давал о себе знать, ко мне прислушивались в коллективе, и когда было необходимо пытался успокоить ребят. Думаю, в этом и была некая задумка федерации местной. Чтобы я стал неким «папой», и у нас, действительно, хорошо сработал сплав молодости и опыта.

– Даже я, не особо следящий за мини-футболом человек, вас узнал. Что дает право называть вас легендой нашего мини-футбола. Но все же, возвращаясь к теме сборной России, не стал ли не вызов в нее тем незакрытым гештальтом, который вам не дает покоя?

– Незакрытый гештальт есть, но он не связан со сборной России. У меня были еще две спортивные мечты, которые не сбылись. Первая, это сыграть на чемпионате Мира. А вторая, я надеялся, что доживу как спортсмен до момента, когда мини-футболом станет Олимпийским видом спорта, и соответственно, я смогу выступить на Олимпиаде.

– Поговорим о близкой вам теме – натурализация. Недавно наша сборная вышла в финал чемпионата мира, что является огромным успехом для нашей команды. Но некоторые люди не готовы ее поддерживать, по причине того, что первые роли там играют бразильцы.

– Мне кажется, что слабым командам и странам есть смысл с этого начинать для продвижения и развития. Но увлекаться этим не надо. Если ты берешь легионера в команду, в клуб или сборную, он должен быть ведущим игроком. Средний исполнитель, человек для скамейки не нужен. И, если у нас считают бразильцев в сборной незаменимыми, то я бы это оспорил.

Однако в ответ тем людям, которые говорят, что не хотят поддерживать такую команду… Чтобы они сказали, если бы эта сборная не вышла из группы, но была полностью из россиян. Такая ситуация их больше бы устроила? Это спорный вопрос. Здесь нужно искать золотую середину. Но главное понимать, пока в сборной на ведущих ролях легионеры, наши ребята будут сидеть на скамейке, а, значит, не смогут прогрессировать и расти для сборной. Россияне должны играть в клубах. А значит это уже вопрос не к сборной, а к лиге. Она готова играть без легионеров?

Здесь нужно определиться чего мы хотим. Победы и высокий результат – давайте добиваться его любыми доступными способами. Или мы хотим развитие российского мини-футбола? А готовы ли мы к тому, что сборная без легионеров будет восьмой-десятой?