Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кейн: «Я не требую от «Тоттенхэма» того, о чем пишут в газетах»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн подчеркнул, что все слухи относительно требуемой им зарплаты по новому контракту с клубом являются неправдой. Напомним, ранее СМИ сообщили, что форвард хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом «шпор», зарабатывая 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение 23-летнего игрока имеет юридическую силу до середины 2020 года.

    «Я счастлив в клубе и хочу играть здесь как можно дольше. Мы ведем переговоры, и я уверен, что в итоге мы договоримся. Я не паникую и не требую ничего подобного, о чем пишут в газетах. Мы обсуждаем ситуацию, и я не сомневаюсь, что мы все уладим. Как я уже сказал, я хочу задержаться здесь надолго, и уверен, что так и будет», – сказал Кейн.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 ноября 2016, 13:00

      Ну и молодец.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11