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    Раньери: «Похвалил игроков, ведь они старались изо всех сил»

    Главный тренер«Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:2).

    «Я сказал своим игрокам: «Хорошая работа», ведь они старались изо всех сил. Мы проигрывали со счетом 2:0, однако сумели вернуться в игру.

    Конечно, «Уотфорд» очень хорошо защищался. Мы пытались сделать все, второй тайм был напряженным, но хороших моментов мы так и не создали.

    Два их гола сделали игру. Мы выступили хорошо, дух был правильным, и я доволен. Когда мы играем с таким настроем, я доволен», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 ноября 2016, 21:10

      Надо не хвалить, а наподдавать как следует чтобы проснулись, очередная невыразительная игра прошлогоднего чемпиона.


      PS главное 40 очков и нормально, не так ли раньери?

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      Рейтинг: +663

      88serega88 19 ноября 2016, 21:07

      да уж в этом сезоне они пока никакие

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