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    Мата: «Валенсия не из тех, кто будет падать на газон просто так»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) и прокомментировал эпизод с падением Антонио Валенсии в штрафной лондонцев.

    «Когда выигрываешь с преимуществом в один мяч, то не контролируешь ситуацию. Мы должны извлечь пользу из сегодняшней игры. Мы были действительно близки к победе над такой отличной командой, как «Арсенал».

    Что касается эпизода с Валенсией, то он не из тех футболистов, которые падают на газон просто так», – сказал Мата.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 19:00
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