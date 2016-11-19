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    Старридж зимой может стать игроком «Милана»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана». По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 27-летнего англичанина в качестве замены Карлоса Бакки, который, вероятнее всего, покинет стан красно-черных.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за недостатка игрового времени Старридж намерен сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Ливерпуль» в АПЛ восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    19.11.2016 16:03
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