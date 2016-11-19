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    Симеоне: «Мне повезло, что в моей команде есть Гризманн»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз с восторгом отозвался о форварде своей команды Антуане Гризманне.

    «Я считаю, что мне просто повезло, так как в моем распоряжении есть футболист, который всегда хочет прогрессировать. Гризманн обладает большим талантом и понимает то, что ему говорят», — сказал специалист.

    Напомним, что сегодня, 19 ноября, в рамках 12-го тура Примеры состоится мадридское дерби. Есть информация, что Гризманн успел восстановиться после травмы и сможет помочь своей команде в игре против «Реала».

    Источник: AS

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    19.11.2016 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +141

      erofey83 19 ноября 2016, 10:11

      до Гризмана, был Фалькао в лучших кандициях)

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