АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Арсеналом»

В центральном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.

Отметим, что «канониры» не могут победить «МЮ» на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата Англии с 2006 года. Кроме того, «красные дьяволы» из последних 10 встреч против «Арсенала» проиграли лишь раз.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков, однако остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе лондонского клуба – 25 баллов и третья строчка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мата, 68; 1:1 – Жиру, 89.

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