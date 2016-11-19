АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Арсеналом»

В центральном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.
Отметим, что «канониры» не могут победить «МЮ» на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата Англии с 2006 года. Кроме того, «красные дьяволы» из последних 10 встреч против «Арсенала» проиграли лишь раз.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков, однако остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе лондонского клуба – 25 баллов и третья строчка.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мата, 68; 1:1 – Жиру, 89.
Источник: Бомбардир.ру