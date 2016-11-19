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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Арсеналом»

19 ноября 2016, 17:22
6

В центральном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.

Отметим, что «канониры» не могут победить «МЮ» на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата Англии с 2006 года. Кроме того, «красные дьяволы» из последних 10 встреч против «Арсенала» проиграли лишь раз.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков, однако остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе лондонского клуба – 25 баллов и третья строчка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мата, 68; 1:1 – Жиру, 89.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал
Комментарии (6)
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woyser
1479565524
Ставка сработала.
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SPIDER1984
1479566064
МЮ не будет побеждать пока нет Мики
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Jois91
1479566585
Жаль МЮ и Моуриньо, так классно смотрелись весь матч. Но это футбол!
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ttter
1479567721
Мю был лучше,но нападающие Арсенала продемонстрировали класс из ничего сделали гол.
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LMI
1479568568
Со стабильным ноябрьским морально-волевым провалом Арсенал никак не в состоянии совладать. Думаю ничего хорошего нас не ждет и в игре с ПСЖ, хоть бы ничейку отхватить. Сегодня Арсенал играл просто НИКАК. Все лидеры, звезды и т.д. померкли на Олд Трафорд (в принципе прогнозируемо еще до начала АПЛ)
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gigs84
1479583820
Один-ноль - это не тот счёт, при котором можно спокойно доигрывать матч. Когда это поймут игроки и тренеры непонятно. Я это понял давным давно. Надо держать преимущество хотя бы в два мяча. Было много угловых, штрафных и вообще вели игру - и ничего. Кроме гола моментов почти не было, не считая ударов прямо во вратаря. Порой кто-то убегал в атаку один и полчаса ждал пока подтянутся партнёры. В общем жаль что не выиграли.
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