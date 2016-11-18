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    Симеоне: «Раньше мы были хуже «Реала», но теперь играем на одном с ними уровне»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 12-го тура Примеры против «Реала» прокомментировал беспроигрышную серию своей команды в мадридском дерби, длящуюся шесть встреч.

    «Атлетико» изменил тренд. Это правда, что раньше мы были хуже «Реала», но сейчас мы выступаем на одном с ними уровне.

    Нам известны сильные и слабые стороны «Реала». Мы знаем, как контролировать свои эмоции, быть едиными, потому что мы точно понимаем, чего хотим от этого матча. Надеюсь, публика будет такой же, как обычно, ведь нам нужен 12-й человек.

    Гризманн в порядке. Сегодня он снова проходил процедуры, но все хорошо», – сказал Симеоне.

    Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    18.11.2016 23:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 20 ноября 2016, 10:24

      м-да, 0-3, поспешил с выводами Диего?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 ноября 2016, 00:20

      дурачок ты симионка

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 19 ноября 2016, 00:11

      Матч тв всё же может договорятся

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