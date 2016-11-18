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    Канделаки: «Матч ТВ» финансирует негосударственный холдинг «Газпром-Медиа»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как окупаются затраты канала, а также откуда берется финансирование на трансляции топ-чемпионатов.

    «В канал инвестирует холдинг «Газпром-Медиа», который не является государственным. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. Окупаться затраты могут с помощью заработка на рекламе и спонсорской поддержке. Безусловно, у нас есть отчетность перед акционерами. Мы учитываем финансовую составляющую любых событий», – сказала Канделаки.

    Источник: Новая газета

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    18.11.2016 00:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +155

      zenit888 18 ноября 2016, 12:05

      МАТЧ ТВ - антироссийский канал. Показывает зарубежные антироссийские фильмы. Комментаторы ручные, очень много болтают о том, чего сами не знают - полные дилетанты, делают рекламу игрокам-миллионерам, которые на поле полные пустышки, на чем и зарабатывают. Все больше болельщиков разочарованы. Ни о каком патриотизме и любви к ОТЕЧЕСТВУ на этом канале вы не услышите.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 ноября 2016, 09:01

      Путин президент не России, а только кремля )))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ufos73 18 ноября 2016, 10:41

      Быдла!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > kykyi 18 ноября 2016, 11:01

      Сарказм...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ufos73 18 ноября 2016, 12:24

      Нет, диагноз.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > kykyi 18 ноября 2016, 14:29

      Доктор? )))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ufos73 18 ноября 2016, 14:34

      Я же не сказал, что у него сифилис или подагра. Для этих заболеваний нужен доктор, точно.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 08:37

      Холдинги как правило коммерческие, так что вполне достоверная информация. Да и если в каждой команде имеющей в своей названии или спонсорстве есть слово Газпром это не повод её считать государственной. Это значит что Шальке-04 прям команда наша, а что так Оренбург плохо выступает, что так плохо Волгарю в ФНЛ, да и Газпром-Югра в мини-футболе особо не блещет. Так что тут доверять Тине можно.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alexis02lion 18 ноября 2016, 09:00

      А сам холдинг откуда деньги берет? То же на рекламе зарабатывает? )))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alexis02lion 18 ноября 2016, 10:43

      Где ты видел в названии Шальке слово "Газпром"?

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > kykyi 18 ноября 2016, 12:37

      А что всё Газпром не спонсор Шальке? Название или спонсорство. Я вон даже на матче с Краснодаром видел большими буквами написанное слово Газпром на футболках футболистов Шальке 04. (Gasprom). Тут только один вопрос всегда почему Кураньи всё-таки уехал в Динамо, а не к спонсорам в Зенит.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alexis02lion 18 ноября 2016, 12:46

      Быть спонсором не значит владеть командой. Просто " мы вам платим деньги, вы демонстрируете логотип нашей фирмы на майках". и ничего больше. Шевроле не имеет ни какого отношения, кому принадлежит МЮ. Мы вам деньги- вы показываете на весь мир наш логотип.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 08:33

      По сути как и все каналы живут за счёт рекламы. Вон на рекламе пива Клинского сильно в своё время поднялись.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 ноября 2016, 08:27

      Короче, работаете с прибылью или как и все пропагондоны за чужой счет.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2016, 06:08

      С каких пор Газпром негосударственная структура?

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 18 ноября 2016, 03:51

      Матч ТВ не рассчитан на думающих людей серьезно интересующихся футболом. Им нужно шоу для масс- народ-то надо развлекать в стране.

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > aguila_real 18 ноября 2016, 08:13

      Не развлекать, а Отвлекать.

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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 01:53

      У вас рекламы больше, чем прямого эфира

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      Рейтинг: +1297

      compka 18 ноября 2016, 01:17

      Негосударственными являются Газпром, Сбербанк, Центробанк (банк России), Russia Today, и др.

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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 18 ноября 2016, 00:58

      Самый негосударственный ГАЗПРОМ

      0
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