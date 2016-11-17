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    Диктор «Ахмат-Арены»: «Я имею право зажигать публику»

    Диктор «Ахмат-Арены» Мурад Дикаев рассказал о том, как в Грозном поддерживают «Терек», а также о тонкостях своей работы.

    – Очень часто во время игры слышны слова на чеченском языке. Переведите их на русский.

    – Ничего необычного: «Терек», вперед!», «Давайте поддержим команду», «Поднажмите ребята, осталось мало времени». Ну слова «Нужен гол» на русском вы и сами слышали не раз. А еще нередко я на чеченском языке объявляю, где искать транспорт после матча. На «Ахмат-Арену» ходят по 20 тысяч, многие приезжают из пригородов, так что необходимо поставить людей в известность.

    – Как вы относитесь к тому, что поддержка футболистов диктором запрещена?

    – По моему мнению, поддержка должна быть разрешена – но ее нужно сделать дозированной. Диктор имеет право зажигать публику. Я уверен на сто процентов, что наш футбол только выиграет от этого. Понятно, что оскорбления недопустимы, но разве слова «Давайте поддержим нашу команду» – это плохо? Это заводит зрителей, соответственно зрители заводят игроков.

    То есть поддержка диктора помогает тем, кто на поле показывать яркий, красочный футбол. А то, случается, болельщики тупо сидят и смотрят. Это же передается игрокам!

    – Дикторская находится далеко от VIP-ложи?

    – Да. Мы находимся с краю.

    – Но в VIP-ложе микрофон тоже есть?

    – Да.

    – А сколько всего включенных микрофонов во время матча?

    – Получается, что два.

    – По ходу матчей «Терека» выкрики идут только от вас, и никакие представители клуба к микрофону не подходят?

    – Конечно.

    – В таком случае, зачем нужен микрофон в VIP-ложе?

    – Ну мало ли. Бывает, к нам приезжают высокие гости, и я перед игрой объявляю об этом на весь стадион. После этого гость может подойти к микрофону, поприветствовать публику, сказать несколько фраз. Это же нормально.

    – То есть по ходу игр этот микрофон не используется?

    – По крайней мере на матче с «Зенитом» я работал в штатном режиме со своим микрофоном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2016 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 08:39

      я твою публику зажигал

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