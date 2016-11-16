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    Мутко: «Если кто-то совершает хищения средств, то он будет наказан. В том числе это касается и «Зенит-Арены»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что процесс строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге взят под более жесткий контроль. Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

    «Конечно, это очень плохо для нашего уже долго строящегося стадиона, для всего процесса. Всем вовлеченным в этот процесс надо понимать, что идет очень жесткий контроль за ходом строительства всех объектов чемпионата мира, за расходованием бюджетных средств. В том числе это касается и «Зенит-Арены».

    Если кто-то совершает какие-то подлоги и хищения, то, конечно, эти люди будут наказаны», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2016 18:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 ноября 2016, 21:37

      Гы Гы Гы

      0
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      Рейтинг: +18

      Вертолетчик 16 ноября 2016, 21:28

      Наверно Виталий Леонтьевич- нештатный сотрудник СКР и бросает вызов всем нечестным чиновникам в России

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 16 ноября 2016, 21:03

      давно пора

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      Рейтинг: +997

      egrrr 16 ноября 2016, 20:58

      Мутко что, ОБЭП, как он может повлиять на наказание "причастных ворюг"))) Только если "слить" своих подельников

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 ноября 2016, 20:38

      Тааак, мелкота поперла! Будет ли крупняк? С9 млрд, до 40 млрд стоимость подняли и говорят что еще бобло надо. Неужели только 50 млн увели. НЕ ВЕРЮ !

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 ноября 2016, 20:13

      Сам себе приговор подпишет? )))

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 ноября 2016, 19:44

      Начали с Улюкаева. Может и да Мутка доберутся...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 ноября 2016, 19:38

      Ну а ежели кто в тихаря заМУТу какую устроит, да умыкнёт множество рублей бакинских под шумок, да вовремя перепрячется ,того ПОДЛОГОм да оными расхищениями поперёк не корить вовсе, дабы не смущать наглую оглоедскую харю сей напраслиной. ЗаМУТка.

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 16 ноября 2016, 19:33

      Всё враньё и наговоры. В России воров нет. В правительстве честнейшие люди.

      3
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      Рейтинг: +64

      kimig 16 ноября 2016, 19:13

      ты хитрожопый,пока можно было пару лимонов слямзил,а теперь жесткий контроль.будешь примерным министром.Улюкаев тоже был когда-то примерным

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