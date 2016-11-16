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    Задержан бывший вице-губернатор Петербурга по делу о хищении 50 миллионов при строительстве «Крестовского»

    Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» более чем на 50 миллионов рублей.

    «При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества ТДМ в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки. Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.

    Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом ТДМ. Кроме того, установлены их соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества. Необходимо отметить, что Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает», – сообщает пресс-служба СК РФ.

    В настоящее время оперативники совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски по местам проживания Оганесяна в городе Москве и Московской области. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения чиновнику в виде заключения по стражу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2016 09:42
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 ноября 2016, 17:31

      да для потоп-арены задержание за 50млн кражи-это как карманника в трамвае поймать

      2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 ноября 2016, 17:06

      Каков подлец, подонок! И ведь никто не знал ни в Питере ни в Москве......., и так везде, а вы говорите медицина, образование, пенсии.

      2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Svinka Pepa 16 ноября 2016, 22:13

      Точно никто не знал. Слухи были. Поэтому он и не стал особо упираться когда его поперли из вице-губернаторов. Хотя Эхо Москвы а также ТВ канал Санкт-Петербург говорили прямым текстом, что поперли хорошего, демократического Оганесяна за то, что он не дает вырубать сады и парки Петербурга, против уплотнительного строительства и переоборудования мансард на крышах старых домов. А ему на смену идет красно-коричневый Албин, который на самом деле Слюнтяев...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 ноября 2016, 15:53

      В России действует политика благотворительности.Все кто своровал больше 10 миллионов откатывают 20-30% и выходят на свободу белыми и пушистыми.Вспомните скандал в мин.обороны.50 миллионов это видимо его официальная зарплата.(500 украл - я поверю)

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 16 ноября 2016, 13:01

      50 миллионов, что-то маловато.
      Чуйка мне подсказывает, что там гораздо большие суммы разворованы

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 ноября 2016, 12:58

      Еще один продажный армянин...ничего удивительного.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 ноября 2016, 12:37

      Наконец-то начали действовать

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 ноября 2016, 11:41

      Вот пусть и достраивают стадион на украденные деньги, плюс солидные суммы штрафных санкций

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 ноября 2016, 11:36

      компанейшина...

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 11:30

      Познавато начали. Вначале всё украли а потом ищёт

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 ноября 2016, 11:18

      Понеслась, думаю это не последний

      2
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