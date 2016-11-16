Россия проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести в 2017 году 10 товарищеских матчей. Кроме того, национальная команда примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Следующий год – там 10 игр плюс Кубок конфедераций. Это такая уже большая серьезная подготовка к чемпионату мира. Следующий сбор команда проведет в марте», – рассказал Мутко.

Напомним, что в последнем товарищеском матче уходящего года сборная России обыграла Румынию с минимальным счетом – 1:0. Игра прошла в Грозном.