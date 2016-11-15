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    Поздний гол Оздоева принес России победу в матче с Румынией

    В товарищеском матче сборная России обыграла команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Оздоев, 90+3

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 21:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 ноября 2016, 00:23

      лучше поздно, чем никогда

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 ноября 2016, 23:40

      Победу принес судья, а не Оздоев...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Zidan84 15 ноября 2016, 23:23

      Гол в не игры

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 15 ноября 2016, 23:15

      Полозу и Ерохину респет

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 15 ноября 2016, 23:13

      Магомед красава оказался там где надо в нужный момент!А кокошу на кол кривоногая херня

      -1
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 15 ноября 2016, 23:11

      Лезгинка по стадиону после гола вообще супер!!!!!

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 ноября 2016, 22:49

      Вне игры было,(фиксируется в момент удара,Оздоев был ближе всех к воротам) но,согласен,на гол наиграли...Играли с желанием и,фрагментами очень неплохо.Кокорин,кстати,считаю, был одним из лучших,очень много открывался,выиграл большинство единоборств, буквально выгрызая мяч,технические огрехи,конечно,были,согласен...Черчесов недаром его ставит в основу,верит в него,доверяет.Сегодня был рисунок,тактика и страсть и,команда!Прогресс пошел!Так держать!

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 ноября 2016, 22:34

      Не Катар. Середина нормальная. Кокорин гавнюк- без техники. Надежда есть, если полузащита будет активна в нападении.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 ноября 2016, 22:33

      Друзья мои. Всех поздравляю с победой. Наконец-то выиграли. Но хотелось бы маленькую, ну совсем маленькую ложечку дегтя... Кто внимательно смотрел игру, неужели вы думаете, что в официальной игре этот гол засчитали бы??? Нет конечно. Гол забит из офсайда, причем из чистейшего. В момент удара Полоза перед Оздоевым вообще никого не было, даже вратарь был ближе к мячу чем Оздоев. А в общем, играли хорошо и на этот гол скорее наиграли чем нет.

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      Рейтинг: +240

      gambler35 > ljrljr0505 15 ноября 2016, 22:34

      Ну ваще то мяч к Оздоеву отскочил от защитника румын

      2
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      Рейтинг: +91

      frickmaster > gambler35 16 ноября 2016, 09:16

      обоже. ознакомьтесь с правилами. от игрока соперника - это как в матче Атлетико-Ростов

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 15 ноября 2016, 22:06

      Вот что необходимо нашей сборной: огонь в глазах, да и в ногах до последних минут, биться, биться даже до крови, тогда и придет результат. Понятно что много новичков, не хватает сыгранности, все понятно, но именно новички задали тон в данном матче, что и привело к трудовой победе.

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