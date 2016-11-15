Поздний гол Оздоева принес России победу в матче с Румынией

лучше поздно, чем никогда
В товарищеском матче сборная России обыграла команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Оздоев, 90+3
В товарищеском матче сборная России обыграла команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Оздоев, 90+3
лучше поздно, чем никогда
Победу принес судья, а не Оздоев...
Гол в не игры
Полозу и Ерохину респет
Магомед красава оказался там где надо в нужный момент!А кокошу на кол кривоногая херня
Лезгинка по стадиону после гола вообще супер!!!!!
Вне игры было,(фиксируется в момент удара,Оздоев был ближе всех к воротам) но,согласен,на гол наиграли...Играли с желанием и,фрагментами очень неплохо.Кокорин,кстати,считаю, был одним из лучших,очень много открывался,выиграл большинство единоборств, буквально выгрызая мяч,технические огрехи,конечно,были,согласен...Черчесов недаром его ставит в основу,верит в него,доверяет.Сегодня был рисунок,тактика и страсть и,команда!Прогресс пошел!Так держать!
Не Катар. Середина нормальная. Кокорин гавнюк- без техники. Надежда есть, если полузащита будет активна в нападении.
Друзья мои. Всех поздравляю с победой. Наконец-то выиграли. Но хотелось бы маленькую, ну совсем маленькую ложечку дегтя... Кто внимательно смотрел игру, неужели вы думаете, что в официальной игре этот гол засчитали бы??? Нет конечно. Гол забит из офсайда, причем из чистейшего. В момент удара Полоза перед Оздоевым вообще никого не было, даже вратарь был ближе к мячу чем Оздоев. А в общем, играли хорошо и на этот гол скорее наиграли чем нет.
Ну ваще то мяч к Оздоеву отскочил от защитника румын
Вот что необходимо нашей сборной: огонь в глазах, да и в ногах до последних минут, биться, биться даже до крови, тогда и придет результат. Понятно что много новичков, не хватает сыгранности, все понятно, но именно новички задали тон в данном матче, что и привело к трудовой победе.