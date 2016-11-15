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    Маклаков: «Сборная России? Нет терпения смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину»

    Российский артист театра и кино, футбольный болельщик Алексей Маклаков заявил, что не верит в нынешнюю сборную России, в которой, по его мнению, собраны игроки, не готовые биться за страну.

    «Не жду никакого позитива от сборной России. Не от кого ждать. Команды нет со времен Гуса Хиддинка. Никто уже не спасет ситуацию. Нужно рисковать. Вызывать в сборную ребят из ФНЛ, потому что смотреть на людей, которые только корыстно готовы защищать свою родину, терпения нет. Бескорыстие осталось только в низших лигах.

    Сборная России настолько равнодушным сделала своего болельщика, что абсолютно все равно, как закончится матч с Румынией. Смотреть матч не буду. Что может подарить наша сборная? Скукоту и уныние? Надоело! Лучше смотреть клубный футбол и довольствоваться им», – заявил Маклаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6965

      sochi-2013 15 ноября 2016, 18:13

      "что абсолютно все равно, как закончится матч с Румынией."
      А мне уже все равно, будет этот матч или нет. И вот за это я начинаю их ....не любить. Мягко говоря.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 ноября 2016, 15:40

      Да исландцы красавцы, хоть они и проиграли хорватам, но по крайней мере за такую игру точно не стыдно.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 ноября 2016, 15:36

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 ноября 2016, 14:47

      вот смотрю на исландцев и завидую их болелам-команда реально бьётся.

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 ноября 2016, 14:44

      О, красава! А когда я в комментах предложил в сборную брать ребят из Тосно и других команд ФНЛ, у которых глаза горят, чтобы играть ради Игры, сразу заминусили. Стадо.

      5
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 15 ноября 2016, 14:29

      Хоть один меня поддержал.Тоже понимает,что надо зажравшихся выкинуть из команды и набрать с периферии самородков. А они есть,как есть и отличные,но неизвестные самородки художники,коих никто не раскручивает. Надо набирать по авральной схеме(Времени не осталось на раскуривание сигар возле камина)всех малость интересных игроков.Можно сколотить несколько команд и зимой организовать короткие турниры,чтобы выбирать в них подходящих игроков в первую сборную.Глядишь,к Кубку Конфедераций,соберётся команда смелых единомышленников,которые выступят достойно.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 ноября 2016, 14:03

      Так то прав

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