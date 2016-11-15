Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Старридж намерен сменить клуб нынешней зимой

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж недоволен количеством игрового времени, которое предоставляется ему в нынешнем сезоне, и намерен сменить клуб в ближайшем январе. Претендентами на 27-летнего форварда сборной Англии являются «Вест Хэм» и «Сток Сити».

    В текущем розыгрыше АПЛ Старридж принял участие лишь в восьми матчах (четыре – с первых минут), записав на свой счет одну голевую передачу. Также стоит отметить, что ни одну из встреч он не сыграл полностью.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 15 ноября 2016, 10:57

      кандидаты на него прям в точку. может стать ключевым игроком и для ВХЮ, и для Стока. в Ливерпуле уже определенно основные Фирмино-Коут-Мане, и Клопп врядли разорвёт это трио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 ноября 2016, 10:25

      только у ливера появился шанс на чемпионство и тут такое)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11