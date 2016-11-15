Старридж намерен сменить клуб нынешней зимой

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж недоволен количеством игрового времени, которое предоставляется ему в нынешнем сезоне, и намерен сменить клуб в ближайшем январе. Претендентами на 27-летнего форварда сборной Англии являются «Вест Хэм» и «Сток Сити».

В текущем розыгрыше АПЛ Старридж принял участие лишь в восьми матчах (четыре – с первых минут), записав на свой счет одну голевую передачу. Также стоит отметить, что ни одну из встреч он не сыграл полностью.