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    Уткин: «В России сборной нет. Это закончившийся проект»

    Известный телекомментатор Василий Уткин дал понять, что не намерен смотреть товарищеский матч сборной России против команды Румынии, которой пройдет во вторник в Грозном.

    «Мне кажется, у нас сборной нет. Это абсолютно закончившийся проект. Мне не интересно смотреть на сборную. Я не уверен, что завтра буду смотреть. Я, может быть, в одном из баров поработаю, но исключительно для того, чтобы поддержать бизнес, потому что лично мне совершенно не интересно.

    Я был очень вдохновлен словами Виталия Мутко о том, что мы должны поддерживать сборную и верить в нее. Вот только для того мне министры и нужны, чтобы подсказывать, чего я должен. Никто никому ничего не должен. Мне сейчас глубоко безразлична сборная России. Почему я должен заставлять себя и интересоваться тем, что интереса не представляет? Ну вот я, допустим, посмотрел игру с Катаром. Что в ней такого случилось? Вот я, обладающий довольно серьезным опытом как болельщик, я много матчей видел — ну что я здесь не могу себе представить? Для чего мне ее смотреть полтора часа? Чтобы что? Чтобы поддержать?

    То, что происходит со сборной России, легко происходит без моего участия, мое участие на это никакого воздействия не оказывает. Я не вижу никакой связи между своими эмоциями и игрой сборной, она утрачена, эта связь. И сборная утрачена. И я много раз говорил, что ничего хорошего не жду, и объяснял почему. Вот оно, это нехорошее, наступило.

    Румыны, которые тоже непонятно на что похожи, чудовищно вошли в сезон... В Грозном даже диктора заменили, там вообще смотреть не на что! Афиша матча провалена абсолютно. Пусть сборная что-нибудь покажет, тогда я, может быть, посмотрю. Я примерно представляю, что там будет происходить. Если будет не так, мне будет интересно посмотреть следующий матч, но завтра? Есть масса способов провести время интереснее», – заявил Уткин.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    15.11.2016 01:51
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 15 ноября 2016, 10:50

      даёшь футбольную революцию

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 ноября 2016, 10:35

      а дальше он произнёс такие слова: так выпьем же за это и начнём комментировать)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 15 ноября 2016, 09:23

      И давно уже нет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 ноября 2016, 08:46

      Уася, эксперты смотрят всё!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VIPded 15 ноября 2016, 09:45

      Но он не эксперт.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 ноября 2016, 08:34

      Мудко, не пора ли за Улюкаевым???

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bolela_16 15 ноября 2016, 09:46

      Он дождётся.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > vladimir-7 14 декабря 2016, 22:20

      ты за то эксперт туалетный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 15 ноября 2016, 08:34

      В чем то он прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 ноября 2016, 08:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уткин лучше со своим другом Борей Моисеевым пообщается. Ему это гораздо интересней.

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 15 ноября 2016, 08:24

      Молодец коментарор Уткин! Сказал все правильно и по делу. Это сборище уродов и "инвалидов" не способны играть вообще. Они у сборной Катара выиграть не смогли. Уровень сборной России, это борьба в специальном чемпионате на ряду со сборными Сан-Марино, Лихтенштейном, Македоней, хотя они и там будут последними. Какое государство и правительство, такая и сборная.

      7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 ноября 2016, 08:19

      Это его личное мнение, но к сожалению оно выражает мнение абсолютного большинства....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim > Superviser77 15 ноября 2016, 08:31

      Ну а чего тут уже сожалеть тем более болельщикам? Сожалеть о произошедшем нужно тем, кто несет прямую ответственность за результаты сборной, но они не сожалеют... А нам тогда зачем мы все равно ни на что не повлияем, ну нету сборной так нету

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Beim 16 ноября 2016, 14:17

      Вот я и о том же...

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 ноября 2016, 08:05

      Прав, игра будет говном, катать мячик без азарта они умеют, да и румыны не ахти какие

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