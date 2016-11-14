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    Гнабри посчитал шуткой вызов в сборную Германии

    Форвард «Вердера» Серж Гнабри рассказал, что в первый момент посчитал шуткой вызов в сборную Германии на встречу четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 с Сан-Марино (8:0). Напомним, 21-летний игрок бременцев стал первым с 1976 года футболистом, записавшим на свой счет хет-трик в дебютной игре за национальную команду.

    «После звонка тренера и вызова в сборную мне потребовалось время, чтобы осознать, насколько это является правдой. Мне доводилось слышать о различных звонках и розыгрышах, поэтому я не хотел стать жертвой очередной шутки», – приводит слова Гнабри ITV.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 ноября 2016, 00:52

      И ради шутки, взял так и оформил хет-трик)))

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 14 ноября 2016, 16:44

      человек уникальный, т.к. сам Венгер не разглядел в нем талант

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 ноября 2016, 15:58

      молодец малый)))

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