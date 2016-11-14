Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Томь» обратилась к «Локомотиву» с предложением сыграть в Красноярске, железнодорожники предпочитают Краснодар

    «Томь» выдвинула предложение руководству «Локомотива» перенести очный поединок 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, в манеж в Красноярск. При этом железнодорожники считают, что лучшим вариантом станет проведение игры в Краснодаре на стадионе «Кубань».

    «Получено письмо от «Томи» с предложением провести матч в манеже в Красноярске. Позиция нашего клуба такова: матч должен пройти в условиях комфорта как для зрителей, так и для его участников; важно учесть интересы телезрителей, картинка должна быть качественная. Со стороны «Локомотива» есть предложение сыграть в Краснодаре на стадионе «Кубань», который готов принять матч Премьер-лиги первого декабря. Судя по прогнозам, в этот день в Краснодаре будет тепло», – сообщил руководитель пресс-службы красно-зеленых Андрей Бодров.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 15 ноября 2016, 19:56

      давайте на Кипре или на Мальдивах

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 07:49

      Решают хозяева, а не гости. В Красноярске своих сибиряков поддержат местные, а Краснодару - по-барабану!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 ноября 2016, 16:22

      Вопрос к составителям календаря: а в сибири 1 декабря +10-15 когда последний раз было????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > ljrljr0505 14 ноября 2016, 16:41

      Да каждый год такая фигня, если так от балды календарь рисуют, надо туры переносить как раньше было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 14 ноября 2016, 15:49

      а что а почему бы и нет провести матч в Красноярске в манеже там нормальные условия

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > kiiriil19 14 ноября 2016, 17:32

      А как быть с томичами?? пусть тогда бесплатно доставляют всех желающих болельщиков на матч и играют хоть в Испании, а с болельщиков только оплата билета на матч. Вот так везде у нас и происходит, о людях думать никто не хочет.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11