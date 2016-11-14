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    Мюллер: «Зачем вообще нужны игры с командами уровня Сан-Марино?»

    Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после матча четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 против Сан-Марино (8:0) заявил, что не считает нужным проводить игры с настолько слабыми соперниками.

    «Игры с командами уровня Сан-Марино вообще не относятся к профессиональному футболу. Для чего они нужны, тем более учитывая такой напряженный график? Понимаю, что для них это событие – сыграть против чемпионов мира, но подобные матчи – никому не нужный риск», – заявил Мюллер.

    Источник: Corrieredellosport

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    14.11.2016 13:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 14 ноября 2016, 18:31

      новое руководство ФИФА и УЕФА еще хотят увеличить кол-во команд на турнирах вот тогда и может Сан Марино попадет или какая нибудь Буркина Фассо с Руандой

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 ноября 2016, 18:09

      Раньше все эти команды-гномики боролись между собой, чтобы попасть в обычную группу... Какое-то число из них (лучшие!) проходили... Там, правда, ничего не демонстрировали особо, но иногда делали сенсации. Теперь играют все! Если завтра какая-нибудь Франция распадётся на сотню или тысячу Халифатов (что не исключено!), то все они вступят в ФИФА и УЕФА и попадут в группы... Сколько там групп будет нужно? Чтобы поучаствовал и Халифат северо-западного пригорода города Руана? Да ещё и не попал в одну группу с третьим по счёту Халифатом к югу от Руана?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 14 ноября 2016, 18:24

      Познакомился с картой. Образно и произвольно мной названные возможные Халифаты будут называться «Писси-Повиль» (северо-западнее Руана) и «Акиньи» (третий к югу). И оба куда больше по площади Сан-Марино, чья территория всего 61 кв.км. на 32 тысячи населения (микрорайон Москвы).

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > cska-62 14 ноября 2016, 19:30

      Такой чуши, я от тебя не ожидал.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Munez89 14 ноября 2016, 19:56

      У меня аргументы, контраргументов же НЕТ!!!
      Просто так "чушью" можно назвать всё, что угодно, включая все победы тех же бразильцев на чемпионатах мира!
      Что же касается будущего Франции, то оно может быть ещё печальнее, чем оно мной описано. Если не очистится от скверны. Американцы это уже поняли.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 14 ноября 2016, 17:52

      Это для Мюллера не нужный риск,а вот для целой команды Сан-Марино это гигантский опыт на многие года,может после таких игр маленькие сан-мариновцы начнуть равняться на чемпионов мира,стремиться к мечте выйграть чемпионат...гляди через несколько лет Сан-Марино еще прогремит...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 ноября 2016, 16:54

      Действительно, зачем?

      3
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      Рейтинг: -185

      Protosser 14 ноября 2016, 15:59

      Нам бы законодательно ограничить участие нашей сборной с командами ВЫШЕ уровня Сан-Марино..

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      Рейтинг: +25029

      bset 14 ноября 2016, 14:44

      Мюллер: "Вы что думали, что мы этот колхоз не обыграем?"

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      Рейтинг: +190

      Dob13 14 ноября 2016, 14:05

      Кокорин: зачем нам играть с командами топ уровня, если мы не можем справиться с командами, такими как Катар, тем более учитывая такой напряженный график?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 ноября 2016, 13:54

      Да давно пора сделать изменить правила по дивизионам. Это реально абсурд.. В играх, где одна команда пропускает 8 мячей и за всю игру ни разу не нанесла удар по воротам.

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