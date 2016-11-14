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    Симеоне надеется на участие Гризманна во встрече с «Реалом»

    Тренерский штаб «Атлетико» во главе с Диего Симеоне надеется, что нападающий Антуан Гризманн успеет восстановиться к мадридскому дерби с «Реалом», которое состоится в воскресенье, 20 ноября. Игрок заработал гематому на левой ноге в составе сборной Франции в матче четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 со Швецией (2:1). Пройденные медицинские тесты показали, что костная ткань не повреждена.

    «Подобная травма не очень серьезна, однако я должен трудиться утром, днем и вечером», – сказал Гризманн.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.11.2016 12:54
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