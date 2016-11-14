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    Модрич готов сыграть в мадридском дерби

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов принять участие в предстоящем матче 12-го тура испанской Примеры против «Атлетико», который состоится 19 ноября.

    «Чувствую себя хорошо и готов сыграть с «Атлетико», – заявил Модрич.

    Напомним, что футболист восстановился от травмы левого колена, полученной им в выездной игре четвертого тура испанского чемпионата против «Эспаньола» (2:0). Он успел принять накануне участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между национальными командами Хорватии и Исландии.

    Источник: Marca

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    14.11.2016 07:23
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