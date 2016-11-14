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    Дементьев: «Диктору в Грозном по силам растормошить «суперзвезд» из сборной»

    Комментатор Первого канала Кирилл Дементьев, который будет работать на товарищеском матче между сборными России и Румынии, поделился ожиданиями от игры.

    – Стадион действительно отличный, комментаторская позиция удобная. Не очень только понятно, зачем на «Ахмат-Арене» беговые дорожки, но, видимо, так надо.

    – Получили ли от руководства канала какие-то указания, о чем стоит говорить, а о чем нет, комментируя матч из Грозного?

    – Нет, ни слова. Придется руководствоваться своим умом.

    – Выбор места проведения матча считаете удачным?

    – В нынешней ситуации – да. Погода нормальная, газон к игре будет хороший. Интерес к матчу будет огромным.

    Ну, и диктору здешнему будет по силам растормошить наших «суперзвезд»! Так что на диктора очень рассчитываем!

    Источник: «Советский спорт»

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    14.11.2016 00:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 11:22

      Заинтриговали.Новым тренером станет диктор?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 ноября 2016, 08:37

      Если диктор поможет - можно его помощником Черчесова в сборную взять.
      А что - с мегафоном на скамейку запасных сажать каждый матч - и пусть работает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 14 ноября 2016, 01:37

      Кто есть суперзвезды?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      zadira56 14 ноября 2016, 00:36

      Кадыров - красавчик!
      А судьи - кто?)

      0
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