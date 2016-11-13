Дешам: «Погба не бомбардир. Я особо не ожидаю от него голов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о результативности полузащитника Поля Погба, отметив, что не ждет от своего подопечного множества голов. Отметим, что в отборочном турнире к ЧМ-2018 хавбек в четырех встречах забил два гола.

«Погба не бомбардир. Он может забивать голы и делает это. Однако я особо не ожидаю этого от него. Если он забивает, то это даже и лучше. Я знаю, что ему нравится забивать, но это не то, что я или команда ожидаем от него. В клубе его используют иначе, в нашу же игру он вносит подвижность», – сказал Дешам.