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    «Вест Хэм» исключил продажу Пайета

    «Вест Хэм» не будет продавать полузащитника Димитри Пайета, который допустил возможный переход в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

    Как сообщает источник, в контракте француза с «молотобойцами» нет опции выкупа, а значит для продажи футболиста необходимо согласие клуба.

    Отметим, что «Вест Хэм» готов увеличить зарплату своему лидеру.

    В девяти матчах текущего чемпионата Англии Пайет записал на свой счет один гол и шесть голевых передач.

    Источник: Daily Mail

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    13.11.2016 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 14 ноября 2016, 05:32

      Пайета ни в коем случае не продавать. Держать любой ценой.

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