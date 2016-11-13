«Вест Хэм» исключил продажу Пайета

«Вест Хэм» не будет продавать полузащитника Димитри Пайета, который допустил возможный переход в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает источник, в контракте француза с «молотобойцами» нет опции выкупа, а значит для продажи футболиста необходимо согласие клуба.

Отметим, что «Вест Хэм» готов увеличить зарплату своему лидеру.

В девяти матчах текущего чемпионата Англии Пайет записал на свой счет один гол и шесть голевых передач.